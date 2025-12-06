WWE NXT Deadline 2025 Results
Boeing Center at Tech Port
San Antonio, Texas
You can follow me on Twitter @TheHootsPodcast
Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Ricky Saints (c) vs. Oba Femi For The WWE NXT Championship
– Ethan Page (c) vs. Mr. Iguana For The WWE NXT North American Championship
– Sol Ruca vs. Jordynne Grace vs. Kelani Jordan vs. Lola Vice vs. Kendal Grey In The Women’s Iron Survivor Challenge
– Tatum Paxley vs. Izzi Dame w/The Culling
– Joe Hendry vs. Je’Von Evans vs. Leon Slater vs. Myles Borne vs. Dion Lennox In The Men’s Iron Survivor Challenge
Checkout Episode 494 of The Hoots Podcast