WWE NXT Heatwave 2026 Results
Bert Ogden Arena
Edinburg, Texas
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– No Quarter Catch Crew (c) vs. The Vanity Project For The WWE NXT Tag Team Championship
– NATTIE vs. Jaida Parker In A Submission Match
– Myles Borne (c) vs. Jackson Drake For The WWE NXT North American Championship
– Zaria (c) vs. Wren Sinclair (c) vs. Kali Armstrong In A Winner Takes All Triple Threat Match To Unify The WWE NXT Women’s North American Championship & WWE Women’s Speed Championship
– Kendal Grey (c) vs. Kelani Jordan For The WWE NXT Women’s Championship
– Tony D’Angelo (c) vs. Zilla Fatu vs. Cruz Montana vs. Grayson Waller In A Fatal Four Way Match For The WWE NXT Championship
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