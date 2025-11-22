WWE ran the Bartow Armory in Bartow, Florida on Friday, November 21, 2025, for a non-televised WWE NXT live event.
Featured below courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam and his live correspondents are complete results.
NXT BARTOW RESULTS 11/21/25
* Jaida Parker defeats Nikkita Lyons
* Layla Diggs and Masyn Holiday defeat Skylar Rae and Bayley Humphrey
* Mike Derudder defeats Aaron Fara
* Zena Sterling defeats Sirena Linton
* Lexis King and Brooks Jensen defeat Tate Wilder and Nathan Angel
* Charlie Dempsey defeats an unnamed opponent
* OTM: Bronco Nima and Lucien Price defeat Dante Chen and a partner
* Aigle Blanc defeats Malik Blade
* Main Event: Zaria / Kendal Grey / Wren Sinclair defeat Fatal Influence: Jacy Jayne / Fallon Henley / Wren Sinclair