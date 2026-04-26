WWE NXT held a show that took place at The Armory in Citrus Springs, FL.
Featured below, courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam and his live correspondents, are complete NXT Citrus Springs results from April 25, 2026.
WWE NXT DADE CITY RESULTS 4/25/2026
* Tate Wilder defeats Viktor Zanov
* Wendy Choo defeats Meghan Walker (making her NXT debut)
* OTM: Bronco Nima and Lucien Price defeat Braxton Cole and Tristan Angels
* Kam Hendrix defeats Kai Kavari
* WWE Women’s Speed Championship Title Match: Champion Wren Sinclair defeats Layla Diggs
* The Dark State: Osiris Griffin / Saquon Shugars / Dion Lennox / Cutler James defeat Shiloh Hill / Drake Morreaux / Harlem Lewis / EK Prosper
* Kendal Grey defeats Karmen Petrovic
* Romeo Moreno and Noam Dar defeat Brooks Jensen and Harley Riggins
* NXT Women’s North American Championship Title Match: Champion Tatum Paxley defeats Nikkita Lyons
* NXT Men’s Championship Title Match: Champion Tony D’Angleo defeats Jasper Troy