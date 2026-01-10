On Friday, January 9, 2026, WWE ran a non-televised NXT live event at the Tom Fellows Community Center in Davenport, FL.
Featured below, courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam and his live correspondents, are complete NXT Davenport results from January 9, 2026.
NXT DAVENPORT RESULTS 1/9/2026
* Shiloh Hill defeats Malik Blade
* Skylar Rae defeats Zena Sterling
* The Culling: Niko Vance defeats Zozaya
* WWE Men’s Speed Championship Title Match: Champion Jasper Troy defeats an unknown opponent
* Fatal Influence: Jacy Jayne / Fallon Henley / Lainey Reid defeats Sol Ruca / Zaria / Bayley Humphrey
* Hank Walker and Tank Ledger defeat Shady Elnahas and Aaron Fara
* Lola Vice defeats Kelani Jordan via DQ
* NXT Men’s North American Championship Match: Champion Ethan Page defeats Elio LeFluer
* NXT Women’s North American Championship Match: Champion Izzi Dame defeats Thea Hail