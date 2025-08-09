WWE ran the Tom Fellows Community Center in Davenport, Florida on Friday, August 8, 2025, for a non-televised WWE NXT live event.
Featured below, courtesy of our friend David Roberson of Wrestling Body Slam and his live correspondents @WerleyBri and @TerryD_Photo, are complete results from the show.
NXT DAVENPORT HOUSE SHOW RESULTS 8/8/25* Andre Chase defeated Anthony Luke
* Tavion Heights defeated Jasper Troy via DQ
* Lainey Reid defeated Zena Sterling
* Wren Sinclair defeat Arianna Grace
* Je’Von Evans, Hank Walker & Tank Ledger defeated High Ryze trio Wes Lee, Tyson Dupont & Tyriek Igwe
* Kelani Jordan & Thea Hail defeated Fatal Influence duo Fallon Henley & Jazmyn Nyx
* Yoshiki Inamura defeated Charlie Dempsey (w/Wren Sinclair)
* Chase U duo Kale Dixon & Uriah Connors defeated The OTM team of Bronco Nima & Lucien Price
* Jacy Jayne defeated Lash Legend to retain her NXT Women’s Championship in the main event of the evening
