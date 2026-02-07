WWE ran the Havert L Fenn Center in Fort Pierce, Florida on Friday evening, February 6, 2026 for a non-televised WWE NXT live event.
Featured below, courtesy of David Roberson of Wrestling BodySlam and his live correspondents, are complete NXT Fort Pierce results from 2/6.
NXT FORT PIERCE RESULTS 2/6/26* Hank Walker and Tank Ledger defeat Shady Elnahas and Aaron Fara
* Tavion Heights defeats Kam Hendrix
* ROAR Records: Chantel Monroe / Layla Diggs / Masyn Holiday (with Nikkita Lyons) defeat Karmen Petrovic / Tyra Mae Steele / Skylar Raye
* Luca Crusifino defeats Mike DeRudder
* Zaruca: Zaria and Sol Ruca defeat Kendal Grey and Wren Sinclair
* Tatum Paxley defeats PJ Vasa
* Brooks Jensen defeats Harlem Lewis
* Kelani Jordan defeats Thea Hail
* Elio LeFleur / Myles Borne / Joe Hendry defeat The Vanity Project: Jackson Drake / Ricky Smokes / Brad Baylor