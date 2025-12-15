WWE ran the City Auditorium in Macon, Georgia on Sunday, December 14, 2025, for a non-televised WWE NXT live event.
Featured below courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam and his live correspondents are complete results.
NXT MACON RESULTS 12/14/25
* WWE Women’s Speed Championship: Fallon Henley (c) def. Wren Sinclair
* Ricky Saints def. Shiloh Hill
* Hank Walker, Tank Ledger, & Jasper Troy def. DarkState (Osiris Griffin, Saquon Shugars, Cutler James)
* WWE Women’s Evolve Championship: Kendal Grey (c) def. Jaida Parker and Lainey Reid
* Trick Williams def. Brooks Jensen
* NXT Women’s Championship: Jacy Jayne (c) def. Tatum Paxley
* Jordynne Grace & Myles Borne def. Blake Monroe & Ethan Page
Glamourous EGOS#NXTMacon pic.twitter.com/4wcbav3Anj
— Hunter C (@hjcarp29) December 15, 2025
Lainey Reid Vs Jaida Parker Vs Kendal Grey for Evolve Championship at #NXTMacon
(📷: @hjcarp29 ) pic.twitter.com/1f0S2BaHMS
— Lainey Reid Fan 😈🤟🏽 (@LaineyFan436) December 15, 2025
The people of Georgia giving @jacyjaynewwe her rightful 💐
Jacy 2X#NXTMacon pic.twitter.com/KFUMGe8pMO
— Esteban Cardenas (@ECBITW) December 15, 2025