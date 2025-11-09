WWE ran the University Area Community Complex in Tampa, Florida on Saturday, November 8, 2025, for a non-televised WWE NXT live event.
Featured below courtesy of David Roberson of Wrestling Bodyslam and his live correspondents are complete results.
NXT TAMPA RESULTS 11/8/25
* Zena Sterling / Kali Armstrong / Tyra Mae Steele defeat Masyn Holiday / Nikkita Lyons / Layla Diggs
* Aaron Fara defeats Mike Derudder
* Karmen Petrovic defeats Tatyanna Dumas
* Lexis King and Brooks Jensen defeat Jaime Garcia and Cyril Coquerelle (Zozaya and Aigle Blanc)
* Trick Williams defeats Shiloh Hill
* OTM: Bronco Nima and Lucien Price defeat Dante Chen and Nathan Angel (Nathan Cranton)
* Fatal 4-Way Match: Zaria defeats Lola Vice / Kelani Jordan / Chantel Monroe
* Main Event: Joe Hendry / Je’Von Evans / Tavion Heights defeats The Dark State: Saquon Shugars / Dion Lennox / Cutler James (with Osiris Griffin)