WWE NXT Results 10/13/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Robert Stone, Kelani Jordan, Wren Sinclair Segment
– Fraxiom vs. Noam Dar & Romeo Moreno In A Quarter-Final Round Match In The 2026 Dusty Rhodes Tag Team Classic
– La Catalina (c) vs. Kali Armstrong For The AAA Reina De Reinas Championship
– Saquon Shugars vs. Tristan Angels
– The Vanity Project vs. Mini Vikingo & Chazz “Star Boy” Hall In A Quarter-Final Round Match In The 2026 Dusty Rhodes Tag Team Classic
– Tony D’Angelo vs. Myles Borne In A Number One Contenders Match For The WWE NXT Championship
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