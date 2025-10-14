WWE NXT Results 10/14/25
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
You can follow me on Twitter @TheHootsPodcast
Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Matt Cardona vs. Josh Briggs
– Women’s Battle Royal. The Winner Will Battle Jacy Jayne For The WWE NXT Women’s Championship At WWE NXT Halloween Havoc
– Ricky Saints Segment
– El Hijo Del Dr. Wagner Jr. vs. Lexis King
– Blake Monroe vs. Zaria w/Sol Ruca
Checkout Episode 486 of The Hoots Podcast