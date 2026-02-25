WWE NXT Results 2/24/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
You can follow me on Twitter @TheHootsPodcast
Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Ethan Page (c) vs. Myles Borne For The WWE NXT North American Championship
– Joe Hendry & Ricky Saints Segment
– Blake Monroe vs. Thea Hail In A Women’s Speed Championship Tournament
– DarkState (c) vs. The Vanity Project For The WWE NXT Tag Team Championship
– Jasper Troy (c) vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight In A Triple Threat Match For The WWE Speed Championship
– Keanu Carver vs. Sean Legacy
– Kale Dixon w/Andre Chase vs. Uriah Connors w/The Birthright
– Jacy Jayne (c) w/Fatal Influence vs. Sol Ruca w/Zaria For The WWE NXT Women’s Championship
Checkout Episode Two Of The SUR Files