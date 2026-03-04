WWE NXT Results 3/3/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
– Izzi Dame & Tatum Paxley Segment
– The Vanity Project vs. Shiloh Hill, Hank Walker, Tank Ledger In A 6-Man Tag Team Match
– Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons In A WWE Women’s Speed Championship Tournament Match
– Blake Monroe & Jaida Parker Segment
– The Absolute Experience
– Jacy Jayne (c) w/Fatal Influence vs. Zaria For The WWE NXT Women’s Championship
