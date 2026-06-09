WWE NXT Results 6/9/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Posting Will Be Delayed As I’m At The Performance Center. Chat Still Open Down Below
– Tatum Paxley (c) vs. Zaria For The WWE NXT Women’s North American Championship
– Mr. NXT Pageant
– Mason Rook vs. NARAKU In A Number One Contenders Match For The WWE NXT Championship
– Fraxiom vs. Noam Dar & Romeo Moreno
– Kendal Grey vs. Kelani Jordan In A Number One Contenders Match For The WWE NXT Women’s Championship
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