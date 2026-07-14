WWE NXT Results 7/14/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Lilian Garcia
Transcription by Josh Lopez
– The Vanity Project (c) vs. Sean Legacy & Dorian Van Dux For The WWE NXT Tag Team Championship
– Jackson Drake vs. Tavion Heights In A Number One Contenders Match For The WWE NXT North American Championship
– NARAKU vs. Tate Wilder
– Zaria (c) vs. TBD For The WWE NXT Women’s North American Championship
– Kelani Jordan vs. Lola Vice vs. Kali Armstrong In A Triple Threat Match. The Winner Will Become The Number One Contender For The WWE NXT Women’s Championship
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