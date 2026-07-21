WWE NXT Results 7/21/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– DarkState vs. Saquon Shugars, Noam Dar, Romeo Moreno In A 6-Man Tag Team Match
– Keanu Carver vs. Hank Walker w/Tank Ledger
– Nattie w/Nikkita Lyons & Karmen Petrovic vs. Jaida Parker
– Reina Volcan vs. Skylar Rae
– Shawn Spears vs. Niko Vance w/Izzi Dame
– Tony D’Angelo (c) vs. NARAKU In A Street Fight For The WWE NXT Championship
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