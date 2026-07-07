WWE NXT Results 7/7/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Tony D’Angelo Segment
– Izzi Dame vs. Lizzy Rain vs. Thea Hail vs. Layla Diggs In A Number One Contenders Match For The WWE NXT Women’s North American Championship
– Shiloh Hill vs. Niko Vance
– DarkState vs. The Birthright vs. OTM vs. Sean Legacy & Dorian Van Dux In A Number One Contenders Match For The WWE NXT Tag Team Championship
– Kendal Grey (c) vs. NATTIE For The WWE NXT Women’s Championship
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