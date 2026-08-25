WWE NXT Results 8/25/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Rey Fenix (c) vs. EK Prosper For The AAA World Cruiserweight Championship
– Zaria vs. Kali Armstrong. If Kali Armstrong Wins, She’ll Be Added To The Title Unification Match At WWE NXT Heatwave
– Kendal Grey & Kelani Jordan Segment
– The Birthright vs. Noam Dar, Romeo Moreno, Sean Legacy, Dorian Van Dux In A 8-Man Tag Team Match
– Saquon Shugars vs. Dion Lennox In A Weaponized Steel Cage Match
– Tony D’Angelo, Cruz Montana, Zilla Fatu, Grayson Waller Segment
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