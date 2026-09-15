WWE NXT Results 9/15/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Kali Armstrong vs. Lizzy Rain
– Cruz Montana & EK Prosper vs. The Vanity Project
– Myles Borne & Tavion Heights Segment
– Sean Legacy & Dorian Van Dux vs. DarkState
– Tony D’Angelo vs. Mason Rook vs. Saquon Shugars In A Triple Threat Number One Contenders Match For The WWE NXT Championship
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