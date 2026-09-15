WWE NXT Results 9/15/26

WWE Performance Center

Winter Park, Florida

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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)

Ring Announcer: Mike Rome

Transcription by Josh Lopez

– Kali Armstrong vs. Lizzy Rain

– Cruz Montana & EK Prosper vs. The Vanity Project

– Myles Borne & Tavion Heights Segment

– Sean Legacy & Dorian Van Dux vs. DarkState

– Tony D’Angelo vs. Mason Rook vs. Saquon Shugars In A Triple Threat Number One Contenders Match For The WWE NXT Championship

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