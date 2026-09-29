WWE NXT Results 9/29/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– This Transcript Will Be Finished Past Midnight
– Fraxiom vs. DarkState In A First Round Match In The 2026 Dusty Rhodes Tag Team Classic
– Zaria (c) vs. Thea Hail For The WWE NXT Women’s North American Championship
– Birthright vs. Mini Vikingo & Chaz Hall In A First Round Match In The 2026 Dusty Rhodes Tag Team Classic
– Grayson Waller (c) vs. TBD For The WWE NXT Championship
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