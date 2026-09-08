WWE NXT Results 9/8/26
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Booker T)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Jackson Drake (c) w/The Vanity Project vs. Tavion Heights For The WWE NXT North American Championship
– Zilla Fatu vs. Charlie Dempsey w/The Birthright
– Kelani Jordan (c) vs. Jaida Parker For The WWE NXT Women’s Championship
– Tony D’Angelo, Mason Rook, Saquon Shugars vs. Cruz Montana, Keanu Carver, EK Prosper In A 6-Man Tag Team Match. The Winning Team Advances To A Triple Threat Number One Contenders Match For The WWE NXT Championship
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