WWE NXT The Great American Bash 2026 Results
WWE Performance Center
Winter Park, Florida
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Commentators: (Vic Joseph & Wade Barrett)
Ring Announcer: Mike Rome
Transcription by Josh Lopez
– Tony D’Angelo (c) vs. NARAKU For The WWE NXT Championship
– Myles Borne (c) vs. Tavion Heights For The WWE NXT North American Championship
– Dion Lennox vs. Saquon Shugars
– Wren Sinclair (c) vs. Arianna Grace w/The Birthright For The WWE Speed Women’s Championship
– Zaria (c) vs. Tatum Paxley For The WWE NXT Women’s North American Championship
– Shiloh Hill vs. Tristan Angels
– Lola Vice (c) vs. Kendal Grey For The WWE NXT Women’s Championship
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