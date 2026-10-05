WWE Raw Results 10/5/26
Enterprise Center
St. Louis, Missouri
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Commentators: (Joe Tessitore & Wade Barrett)
Ring Announcer: Alicia Taylor
Transcription by Josh Lopez
– This Transcript Will Be Finished Past Midnight
– LA Knight & Roman Reigns Segment
– Sol Ruca & Lola Vice vs. The Judgment Day
– Rey Fenix vs. Ethan Page
– Rey Mysterio & Dragon Lee vs. Dominik Mysterio & JD McDonagh
– PENTA & Je’Von Evans vs. The Vision
– Liv Morgan vs. Becky Lynch In A Number One Contenders Match For The WWE Women’s World Championship
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