WWE Raw Results 2/16/26
FedEx Forum
Memphis, Tennessee
You can follow me on Twitter @TheHootsPodcast
Commentators: (Michael Cole & Corey Graves)
Ring Announcer: Alicia Taylor
Transcription by Josh Lopez
– AJ Lee & Becky Lynch Segment
– Bayley w/Lyra Valkyria vs. Asuka w/Kairi Sane vs. Nattie In A Women’s Elimination Chamber Qualifying Match
– CM Punk Segment
– Liv Morgan Segment
– GUNTHER vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio In A Men’s Elimination Chamber Qualifying Match
Checkout Episode One Of The SUR Files