WWE Raw Results 2/16/26

FedEx Forum

Memphis, Tennessee

You can follow me on Twitter @TheHootsPodcast

Commentators: (Michael Cole & Corey Graves)

Ring Announcer: Alicia Taylor

Transcription by Josh Lopez

– AJ Lee & Becky Lynch Segment

– Bayley w/Lyra Valkyria vs. Asuka w/Kairi Sane vs. Nattie In A Women’s Elimination Chamber Qualifying Match

– CM Punk Segment

– Liv Morgan Segment

– GUNTHER vs. Je’Von Evans vs. Dominik Mysterio In A Men’s Elimination Chamber Qualifying Match

Checkout Episode One Of The SUR Files