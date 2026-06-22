WWE Raw Results 6/22/26
The O2 Arena
London, England
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Commentators: (Michael Cole & Corey Graves)
Ring Announcer: Alicia Taylor
Transcription by Josh Lopez
– Oba Femi & Jey Uso Segment
– Paige & Brie Bella (c) vs. Bayley & Lyra Valkyria For The WWE Women’s Tag Team Championship
– Ethan Page w/Rusev vs. Dragon Lee w/Rey Mysterio
– Liv Morgan & Iyo Sky Segment
– The Vision (c) vs. The Street Profits For The World Tag Team Championship
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