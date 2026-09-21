WWE Raw Results 9/21/26

Frost Bank Center

San Antonio, Texas

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Commentators: (Joe Tessitore & Wade Barrett)

Ring Announcer: Alicia Taylor

Transcription by Josh Lopez

– LA Knight Segment

– Roxanne Perez vs. La Catalina vs. Iyo Sky In A 2026 Women’s Money In The Bank Ladder Match Qualifier

– Bayley vs. Lyra Valkyria

– Solo Sikoa vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee In A 2026 Men’s Money In The Bank Ladder Match Qualifier

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