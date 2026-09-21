WWE Raw Results 9/21/26
Frost Bank Center
San Antonio, Texas
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Commentators: (Joe Tessitore & Wade Barrett)
Ring Announcer: Alicia Taylor
Transcription by Josh Lopez
– LA Knight Segment
– Roxanne Perez vs. La Catalina vs. Iyo Sky In A 2026 Women’s Money In The Bank Ladder Match Qualifier
– Bayley vs. Lyra Valkyria
– Solo Sikoa vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee In A 2026 Men’s Money In The Bank Ladder Match Qualifier
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