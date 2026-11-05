WWE continues to fill out their upcoming event schedule.
WWE.com released an announcement on Thursday morning regarding 11 new upcoming event dates and locations.
Check out complete announcement with all of the details below.
WWE announces 11 new event dates to kick off 2027
WWE has announced 11 new event dates across North America to kick off 2027, including nine new editions of Raw and SmackDown. Tickets for each event will go on sale Wednesday, Nov. 11, at 10 a.m. local time.
Fans can purchase individual event tickets during an exclusive presale starting Tuesday, Nov. 10. Tickets and event information can be found at WWE.com/Events.
|Friday, Jan. 1
|St. Paul, Minn.
|Grand Casino Arena
|WWE Holiday Tour
|SeatGeek
|Monday, Jan. 4
|San Antonio, Texas
|Frost Bank Center
|Monday Night Raw
|Ticketmaster
|Friday, Jan. 8
|Memphis, Tenn.
|FedExForum
|Friday Night SmackDown
|Ticketmaster
|Monday, Jan. 11
|Chicago
|United Center
|Monday Night Raw
|Ticketmaster
|Friday, Jan. 29
|Portland, Ore.
|Moda Center
|Friday Night SmackDown
|Ticketmaster
|Saturday, Jan. 30
|Vancouver, Canada
|Rogers Arena
|Road to Royal Rumble
|Ticketmaster
|Monday, Feb. 1
|Seattle
|Climate Pledge Arena
|Monday Night Raw
|Ticketmaster
|Monday, Feb. 8
|Anaheim, Calif.
|Honda Center
|Monday Night Raw
|Ticketmaster
|Friday, Feb. 12
|Dallas
|American Airlines Center
|Friday Night SmackDown
|Ticketmaster
|Monday, Feb. 15
|Atlanta
|State Farm Arena
|Monday Night Raw
|Ticketmaster
|Monday, Feb. 22
|Indianapolis
|Gainbridge Fieldhouse
|Monday Night Raw
|Ticketmaster
WWE has announced 11 new event dates across North America to kick off 2027, including nine new editions of #WWERaw and #SmackDown!
Tickets for each event will go on sale Wednesday, Nov. 11, at 10am local time.
MORE INFO: https://t.co/Rkyk3RgOpY https://t.co/rEicVw4MOU
— WWE (@WWE) November 5, 2026