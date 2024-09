The following producers worked the following WWE SmackDown matches on this week’s episode of the weekly two-hour WWE on USA Network blue brand show, which aired on Friday, September 13, 2024 from Seattle, Washington.

WWE SMACKDOWN PRODUCERS (9/13/2024) * Cage Match: Cody Rhodes vs. Solo Sikoa: Michael Hayes and Bobby Roode * Michin vs. Piper Niven: Petey Williams * Randy Orton & Kevin Owens vs. A-Town Down Under: Jason Jordan * Nia Jax promo with Bayley: Jason Jordan * Andrade vs. Carmelo Hayes: Petey Williams * Nick Aldis, Roman Reigns, Cody Rhodes promo: Michael Hayes & Bobby Roode * Dark Match: Baron Corbin & Apollo Crews & Karl Anderson & Luke Gallows: Nick Aldis * Dark Match: Sheamus vs. Ludwig Kaiser: Petey Williams * WWE Speed: Elektra Lopez vs. Kairi Sane: Nick Aldis

(H/T: Fightful Select)