WWE SmackDown Results 10/2/26
Ball Arena
Denver, Colorado
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Commentators: (Michael Cole & Corey Graves)
Ring Announcer: Mark Nash
Transcription by Josh Lopez
– This Transcript Will Be Finished Past Midnight
– Tiffany Stratton vs. Tatum Paxley vs. Candice LeRae In A 2026 Women’s Money In The Bank Ladder Match Qualifier
– CM Punk Segment
– Rey Fenix & Fraxiom vs. Ricky Saints & The War Raiders In A 6-Man Tag Team Match
– Blake Monroe vs. Giulia
– Randy Orton Segment
– Cody Rhodes vs. Kevin Owens vs. Johnny Gargano In A 2026 Men’s Money In The Bank Ladder Match Qualifier
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