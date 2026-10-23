WWE SmackDown Results 10/23/26
Toyota Arena
Ontario, California
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Commentators: (Michael Cole & Corey Graves)
Ring Announcer: Mark Nash
Transcription by Josh Lopez
– This Transcript Will Be Completed Past Midnight
– Cody Rhodes Segment
– Alexa Bliss & Tatum Paxley (c) vs. The Baddies w/Jade Cargill For The WWE Women’s Tag Team Championship
– Blake Monroe vs. Giulia In A Street Fight
– Sami Zayn Segment
– MFT w/Haku vs. Bakusai
– Chelsea Green (c) vs. Roxanne Perez For The WWE Women’s Championship
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