WWE SmackDown Results 7/31/26
Resch Center
Green Bay, Wisconsin
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Commentators: (Joe Tessitore & Wade Barrett)
Ring Announcer: Mark Nash
Transcription by Josh Lopez
Finn Balor & Sami Zayn Segment
STILL TO COME
– GUNTHER & Nick Aldis Segment
– Damian Priest & R-Truth (c) vs. The War Raiders For The WWE Tag Team Championship
– Trick Williams & Baron Corbin Segment
– Giulia vs. Lash Legend In An Interim WWE Women’s Championship Ladder Match Qualifier
– CM Punk & Cody Rhodes Segment
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