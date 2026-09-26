Tonight …worlds collide!
WWE x AAA Worlds Collide is scheduled to take place this evening at the United Center in Chicago, Illinois.
Advertised for the Saturday, September 26, 2026 show are the following matches:
- Six-Man Tag-Team Match: CM Punk, Rey Mysterio and El Grande Americano vs. Dominik Mysterio, JD McDonagh and Omos
AAA Reina de Reinas Championship: La Catalina (c) vs. Roxanne Perez
Tag-Team Match: The Lucha Bros. (Penta & Rey Fenix) vs. Los Perros del Mal (Daga and Berto)
AAA World Cruiserweight Championship Number One Contender Match: Axiom vs. Mini Vikingo vs. Je’Von Evans vs. EK Prosper
Six-Woman Tag-Team Match: Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra and Maravilla) vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley and Lainey Reid)
Tag-Team Match: Dragon Lee vs. Jack Cartwheel
Relevos Atómicos de Locura Match: Mr. Iguana, La Parka, Adelicious & Mascarita Sagrada vs. Mini Abismo Negro, Brad Baylor, Ricky Smokes & Myka Lockwood
Special Appearance By Oba Femi
Make sure to check back here at WrestlingHeadlines.com tonight for live WWE Worlds Collide Results coverage.