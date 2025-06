Today, worlds will collide, as WWE, NXT and AAA bring some of their best stars together for WWE x AAA Worlds Collide 2025.

Scheduled for today at 3/2c from the KIA Forum in Los Angeles, California, WWE x AAA Worlds Collide 2025 will feature the following matches:

* Chad Gable vs. Hijo del Vikingo (AAA Mega Championship)

* Legado Del Fantasma vs. Psycho Clown & El Hijo de Dr. Wagner Jr. & Pagano

* Stephanie Vaquer & Lola Vice vs. Chik Tormenta & Dalys

* WWE NXT North American Champion Ethan Page vs. Laredo Kid vs. Je’Von Evans vs. Rey Fenix

* Lince Dorado & The LWO’s Dragon Lee & Cruz Del Toro vs. Octagon Jr. & Aero Star & Mr. Iguana

* Also advertised is Rey Mysterio

Make sure to join us here today for live WWE x AAA Worlds Collide results coverage.