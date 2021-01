AEW has announced the lineup for this week’s edition of their Youtube series DARK. Check out the matchups below.

-Red Velvet versus Madi Wrenkowski

-Jake St. Patrick versus Will “Powerhouse” Hobbs

-Shanna versus KiLynn King

-SCU versus Terrence & Terrell Hughes

-Santana/Ortiz versus Mike Verna/Ryzin

-Miro versus Fuego Del Sol

-KC Navarro/M’Badu versus The Butcher and The Blade

-Sean Maluta versus Danny Limelight

-Jurassic Express versus Lee Johnson/Aaron Solow

-“Walk Off” Peter Avalon and Lee Johnson

-Ray Jaz versus 10 from the Dark Order

-Rey Fenix veruss Baron Black

-Tay Conti versus Davienne

-Brooke Havok versus Britt Baker

-Jazmin Allure versus Ivelisse

-Abadon versus Vertvixen

-Ryan Nemeth/Vary Morales/Shawn Dean versus Dustin Rhodes/QT Marshall/Nick Comoroto