New Japan Pro Wrestling has added three matches to the pre-show of tomorrow’s WrestleKingdom 16 night two event from the Tokyo Dome. Check out the updated lineup below.

-Kazuchika Okada versus Will Ospreay for the IWGP World Heavyweight championship

-Hiroshi Tanahashi versus KENTA for the IWGP United States championship

-Tetsuya Naito versus Jeff Cobb

-SANADA versus Great-O-Khan

-Hirooki Goto/YOSHI-HASHI/YOH versus EVIL/Yujiro Takahashi/SHO for the IWGP NEVER Six-Man championship

-Minoru Suzuki versus Toru Yano versus Chase Owens versus CIMA for the KOPW 2022 championship

-Mayu Iwatani/Starlight Kid versus Tam Nakano/Saya Kamitani STARDOM MATCH

-Taiji Ishmori/El Phantasmo versus Tiger Kid/Robbie Eagles versus Rocky Romero/Ryusuke Taguchi for the IWGP Junior Tag Team championship

-Shingo Takai/Hiromu Takahashi/BUSHI versus Taichi/Zack Sabre Jr./DOUKI

-Hiroyoshi Tenzan/Satoshi Kojima/Master Water versus El Desperado/Yoshinobu Kanemaru/TAKA Michinoku

-Togi Makabe/Yuji Nagata/Tomoaki Honma versus Bad Luck Fale/Gedo/Jado