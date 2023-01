WWE’s Royal Rumble will kick off the company’s 2023 pay-per-view schedule on January 28 in San Antonio, Texas.

BetOnline has released the betting odds for the Women’s Royal Rumble, where the winner will earn a title shot of their choosing – Raw or SmackDown Women’s Title – at WrestleMania 39:

Becky Lynch

+250

Rhea Ripley

+250

Charlotte Flair

+400

Bayley

+500

Raquel Rodriguez

+800

Alexa Bliss

+1200

Asuka

+1400

Liv Morgan

+1600

Bianca Belair

+2000

Io Shirai

+4000

Ronda Rousey

+5000

Shayla Baszler

+5000

Xia Li

+5000

Dakota Kai

+5000

Carmella

+6600

Shotzi

+8000

Nikki A.S.H

+8000

Doudrop

+10000

Zelina Vega

+10000

Natalya

+10000

Sonya Deville

+10000

Lacey Evans

+10000

Zoey Stark

+10000

Blair Davenport

+10000

Meiko Satomura

+10000

Dana Brooke

+15000

Aliyah

+15000

Alba Fyre

+20000

Cora Jade

+20000

Gigi Dolin

+20000

Indi Hartwell

+20000

Jacy Jayne

+20000

Nikkita Lyons

+20000

Roxanne Perez

+20000

Tamina

+25000

Trish Stratus

+25000

Lita

+25000

Nikki Bella

+25000

Brie Bella

+25000

Maryse

+25000

Kayden Carter

+25000

Katana Chance

+25000

Sarray

+25000

Tiffany Stratton

+25000

Wendy Choo

+25000

Fallon Henley

+25000

Kiana James

+25000

Ivy Nile

+50000

Lash Legend

+50000