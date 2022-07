You can check out this week’s edition of AEW Dark below. As a reminder, here’s the card:

– Josh Woods vs. Barrett Brown

– Lee Moriarty vs. Leon Ruff

– A.Q.A vs. Avery Breaux

– Fuego Del Sol vs. Aaron Solo

– Sonny Kiss vs. Lamar Diggs

– Bear Country vs. Adrian Alanis & Liam Gray

– Jay Lethal & Satnam Singh vs. Gus De La Vega & Darian Bengston

– The Wingmen (JD Drake & Ryan Nemeth & Peter Avalon) vs. Dark Order (Alex Reynolds & Evil Uno & 10)