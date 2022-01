Below is the full final card for tomorrow’s NJPW WrestleKingdom 16 night three, which will see the top superstars of NJPW battle the top superstars of Pro Wrestling NOAH.

-Kazuchika Okada/Hiroshi Tanahashi vs. Keiji Muto/Kaito Kiyomiya

-Los Ingobernables de Japon vs. Kenoh/Aleja/Tadasuke/Manabu Soya/Katsuhiko Nakajima

-Zack Sabre Jr/Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji/Yoshinari Ogawa

-EVIL/Dick Togo vs. Go Shiozaki/ Masa Kitamiya

-Taichi/Minoru Suzuki/TAKA Michinoku vs. Takashi Sugiura/Kazushi Sakuraba/Mystery opponent

-El Desperado/DOUKI vs. Yo-Hey/Nosawa Rongai

-Gedo/Taiji Ishimori vs. Hayata/Seiki Yoshioka

-SHO vs. Atsushi Kotoge

-CHAOS vs. Daisuke Harada/Hajima Ohara/Daiki Inaba/Yoshiki Inamura/Kinya Okada