WWE Elimination Chamber takes place this Sunday at Tropicana Field in St. Petersburg, Florida.

Here are the latest betting odds for the show:

Raw Men’s Elimination Chamber Winner

Drew McIntyre 1/2

Sheamus 5/2

AJ Styles 6/1

Randy Orton 7/1

Kofi Kingston 40/1

Jeff Hardy 50/1

Smackdown Men’s Elimination Chamber Winner

Kevin Owens 4/5

Cesaro 3/2

Daniel Bryan 9/2

Jey Uso 10/1

Baron Corbin 50/1

Sami Zayn 50/1

Bobby Lashley (c) vs Keith Lee vs Riddle

Bobby Lashley 4/7

Keith Lee 7/4

Riddle 4/1