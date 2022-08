You can check out this week’s edition of AEW Dark below. As a reminder, here’s the card:

Orange Cassidy vs. Anthony Henry

Private Party (Marq Quen & Isiah Kassidy), The Butcher & The Blade vs. Isaiah Broner, James Alexander, Brayden Lee & Sam Moore

Anna Jay vs. Megan Meyers

The Best Friends (Chuck Taylor & Trent Beretta) vs. Rohit Raju & Ren Jones

Marina Shafir & Nyla Rose vs. Heather Reckless & Joseline Navarro

Ruby Soho, Athena & Hikaru Shida vs. Serena Deeb, Leva Bates & Emi Sakura

Evil Uno & Ten vs. “Pretty” Peter Avalon & JD Drake

Kris Statlander vs. Sierra

The Trustbusters (Ari Daivari, Slim J, & Parker Boudreaux) vs. Sonny Kiss, Zack Clayton, & Xavier Walker