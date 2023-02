You can check out this week’s edition of AEW Dark: Elevation below. As a reminder, here’s the card:

*AEW TBS Champion Jade Cargill & Leila Gray vs. DD Doom & Dulce Tormenta.

*The Dark Order vs.Vary Morales & El Dragon & El Cobarde.

*Emi Sakura & Nyla Rose with Vickie Guerrero vs. Sky Blue & Madison Rayne.

*Big Bill vs. Gino.

*Yuka Sakazawa vs. Vert Vixen.

*Brian Cage vs. Jaspin Taylor.

*Josh Woods vs. Manscout Jake Manning.

*The Best Friends vs. Aiden Colt & Brace Jones.