You can check out this week’s edition of AEW Dark: Elevation below. As a reminder, here’s the card:

Alan “5” Angels vs Frankie Kazarian

Evil Uno and Stu Grayson vs Chaos Project

Lance Archer vs Fuego Del Sol

Jay Lethal vs Jora Johl

Nyla Rose, Diamante & Emi Sakura vs LMK, Kayla Sparks & Paris Van Dale

Red Velvet vs Skye Blue

Willow Nightingale vs. ‘Legit’ Leyla Hirsch