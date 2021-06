NJPW will hold its Dominion event on Monday morning.

The main event will be Kazuchika Okada vs. Shingo Takagi for the vacant IWGP World Heavyweight Championship. Here is the card:

Vacant IWGP World Heavyweight Championship: Kazuchika Okada vs. Shingo Takagi.

IWGP Junior Heavyweight Championship Match: El Desperado (c) vs. YOH.

Singles Match: Jeff Cobb vs. Kota Ibushi.

10 Man Tag Team Match: Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & SHO vs. BULLET CLUB (El Phantasmo, Taiji Ishimori, Chase Owens, Yujiro Takahashi & EVIL).

6 Man Tag Team Match: Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI) vs. Suzuki-gun (Zack Sabre Jr, Taichi & DOUKI).