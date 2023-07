AEW has announced two more matchups for the July 29th edition of Collision on TNT. Check out the updated lineup below.

AEW Tag Team Championship Match

FTR (c) vs. Adam Cole & AEW World Champion MJF

Ladder Match For El Idolo’s Mask

Andrade El Idolo vs. AEW Trios Champion Buddy Matthews

Action Andretti, El Hijo Del Vikingo, & Darius Martin vs. Bullet Club Gold (Juice Robinson & The Gunns)