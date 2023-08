Two new matches have been revealed for Saturday’s NJPW All Star Junior Festival.

Impact X-Division Champion Lio Rush will face Fugaz, Dragon Kid, Soberano Jr., and KC Navarro in a fatal 5-way bout while Vinny Pacifico will take on Goldy in a pre-show match.

Here is the current lineup for All Star Junior Festival:

– All Star Junior USA Tournament: Kevin Knight vs. Clark Connors

– All Star Junior USA Tournament: Francesco Akira vs. Mike Bailey

– East West Express (Jordan Oliver & Nick Wayne) vs. El Desperado & MAO

– Philly Cheesesteak Cup Ladder Match: Rocky Romero & Hiromu Takahashi vs. DOUKI & Low Rider vs. Blake Christian & Master Wato

– YOH & Matt Sydal vs. BUSHI & Shun Skywalker

– Enzo Amore (Real1), Jack Cartwheel & Starboy Charlie vs. Rich Swann, The DKC, & Ryusuke Taguchi

– Lucky Dip Tag Match (Pairings TBD): Alex Shelley, Chris Bey, Ace Austin, Robbie Eagles, Kosei Fujita, TJP, Cheeseburger, and Yoshinobu Kanemaru

– Lio Rush vs. Fugaz vs. Dragon Kid vs. Soberano Jr. vs. KC Navarro

– Kick-Off Match: Vinny Pacifico vs. Goldy