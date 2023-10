Here is the updated lineup for next week’s episode of NXT, titled ‘Halloween Havoc: Night One:’

NXT Championship: Ilja Dragunov (c) vs. Carmelo Hayes

NXT Women’s Championship : Becky Lynch (c) vs. Lyra Valkyria

NXT Tag Team Championship : Tony D'Angelo & Channing "Stacks" Lorenzo (c) vs. Chase U (Andre Chase & Duke Hudson)

Devil's Playground Match : Roxanne Perez vs. Kiana James

Lexis King's in-ring debut

Lights Out Match: Gigi Dolin vs. Blair Davenport

NXT Women's Breakout Tournament Semifinals : Karmen Petrovic vs. Lola Vice

NXT Women's Breakout Tournament Semifinals : Arianna Grace vs. Kelani Jordan

Mr. Stone vs. Bron Breakker

