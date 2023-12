AEW has announced more segments and matchups for tomorrow’s edition of Rampage on TNT.

Sting and Ric Flair will be addressing the AEW Universe, plus a new matchup will pit Brian Cage & The Workhorsemen against Penta El Zero Miedo, El Hijo Del Vikingo, and Komander.

-Sting and Ric Flair will speak

-Ruby Soho, Saraya, & Anna Jay vs. Kris Statlander, Hikaru Shida & Skye Blue

-Brian Cage & The Workhorsemen vs. Penta El Zero Miedo, El Hijo Del Vikingo & Komander