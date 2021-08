You can check out this week’s edition of AEW Dark: Elevation below. As a reminder, here’s the card:

-Colt Cabana, Evil Uno, and Stu Grayson vs. Pac, Penta El Zero Miedo, and Rey Fenix.

-Dante Martin vs. Anthony Bowens.

-Orange Cassidy, Chuck Taylor, and Wheeler Yuta vs. The Blade, Angelico, and Jack Evan.

-Promise Braxton vs. Tay Conti.

-Warren Johnson and Zack Mason vs. “The Varsity Blonds” Brian Pillman Jr. and Griff Garrison.