Game Changer Wrestling (GCW) has announced that Blake Christian will be defending the world championship against Jordan Oliver at the promotion’s debut event from the legendary Korakuen Hall in Japan.

UPDATED LINEUP FOR KORAKUEN HALL:

Blake Christian vs. Jordan Oliver for the GCW World Championship

El Hijo del Vikingo vs Gringo Loco

Kasai vs Joey Janela

Rina vs Masha

Sasaki/Sugiura vs Macizos

Bussy/Maki vs Kiku x3